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'Antarktika'da artık ev sahibiyiz'

'Antarktika'da artık ev sahibiyiz'

Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleşecek olan 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi heyeti İstanbul Havalimanı’nda düzenlenen törenle uğurlandı.

24 kişilik ekibi uğurlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, “Geçen sene kıtadaki geçici bilim yerleşkemizi kurduk. Dolayısıyla bu seferde, Antarktika’ya misafir değil, adeta ev sahibi olarak gidiyoruz” dedi. Varank “Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin ve Kutup Araştırmaları Enstitüsü Müdürümüz Sayın Burcu Özsoy da sefer ekibini Antarktika’ya kadar yalnız bırakmayacak. King George Adası’na kadar ekibe iştirak edecekler” diye konuştu.

 


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