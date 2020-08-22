  • $7,3758
  • 9,0728
  • 447.021
  • 1479.91
22 Ağustos 2020 Cumartesi 00:06 | Son Güncelleme:

Antalya'ya gelen turist sayısı 1 milyonu geçti

Antalya'ya gelen turist sayısı 1 milyonu geçti

Koronavirüs sürecinde ‘güvenli tatil'in adresi haline gelen Antalya 8 ayda 1 milyon turist sınırını aştı. Kentte hareketliliğin daha da artması bekleniyor.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya’da yabancı turistte hareketlilik yaşanıyor. Koronavirüs sürecinde ‘güvenli tatil’in adresi olan Antalya’ya gelen turist sayısı 1 milyon sınırını aştı.

BÖYLESİ DÜNYADA YOK

Antalya’yı 1 Ocak-19 Ağustos arasında ziyaret eden turist sayısı 1 milyon 87 bin 959 olarak kayıtlara geçti. Kent Konseyi Turizm Grubu Başkanı Recep Yavuz, “Bu süreçte küçümsenmemesi gereken bir rakam. Bu yıl 8 ayda 1 milyon turistin gittiği çok fazla turizm destinasyonu olduğunu düşünmüyorum.” 

İLK SIRADA UKRAYNA VAR

Kente 31 ülkeden turistin geldiğini dile getiren Yavuz, en fazla turistin Ukrayna’dan geldiğini söyledi. İkinci sırada Rusların yer aldığını belirten Yavuz, “Ukrayna’dan 299 bin 967, Rusya’dan 281 bin 398, Almanya’dan 221 bin 151, İngiltere’den 85 bin 850 turist geldi” dedi. 

<p class='MsoNormal'>Şimdilerde Acun Ilıcalı’nın kurduğu Exxen için çekilen İşte Benim Masalı

Dolgu mu, filtre mi?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Galatasaray'dan transfer harekatı! 1'i tamam, 2'si yolda...

Film sahnesi değil gerçek! Operasyona 110 polis katıldı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.