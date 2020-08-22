Antalya'ya gelen turist sayısı 1 milyonu geçti

Dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya’da yabancı turistte hareketlilik yaşanıyor. Koronavirüs sürecinde ‘güvenli tatil’in adresi olan Antalya’ya gelen turist sayısı 1 milyon sınırını aştı.

BÖYLESİ DÜNYADA YOK



Antalya’yı 1 Ocak-19 Ağustos arasında ziyaret eden turist sayısı 1 milyon 87 bin 959 olarak kayıtlara geçti. Kent Konseyi Turizm Grubu Başkanı Recep Yavuz, “Bu süreçte küçümsenmemesi gereken bir rakam. Bu yıl 8 ayda 1 milyon turistin gittiği çok fazla turizm destinasyonu olduğunu düşünmüyorum.”

İLK SIRADA UKRAYNA VAR



Kente 31 ülkeden turistin geldiğini dile getiren Yavuz, en fazla turistin Ukrayna’dan geldiğini söyledi. İkinci sırada Rusların yer aldığını belirten Yavuz, “Ukrayna’dan 299 bin 967, Rusya’dan 281 bin 398, Almanya’dan 221 bin 151, İngiltere’den 85 bin 850 turist geldi” dedi.