Antalya'ya 6 milyon Rus, 3 milyon Alman gelecek

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Antalya’nın geçen yılı yaklaşık 16 milyon turistle kapattığını hatırlattı. Yağcı, şunları kaydetti:

OCAKTA DA ARTIŞ VAR

“Geçen yıl Rusya’dan 5.5 milyon turist geldi. Rusya’da bu yıl 6 milyonu görmemiz gerekiyor. Antalya için Almanya da önemli. Geçen yıl 2.6 milyon kişi geldi, en iyi yılımızda 3.2 milyon kişiyi görmüştük. Bu yıl Almanya’dan 3 milyonu geçmemiz lazım. Geçen yıl ocakta Rusya’dan 37 bin 314, Almanya’dan ise 29 bin 607 kişi geldi. Bu yıl aynı dönemde Rusya’dan gelen turist 57 bin 177, Almanya’dan gelen turist de 40 bin 669 kişiye yükseldi.”

BELEK’E 2 HALK PLAJI

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu yaz Antalya’nın Belek İlçesi’ne iki yeni ücretsiz halk plajı açılacağını açılacağını bildirdi. Plajlar toplam 4 bin kişi apasiteli olacak.