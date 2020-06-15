Antalya'da ilk Hint düğünü aralıkta

Hint düğünlerinin organizasyonlarını yapan Inventum Global’in kurucu ortağı Bünyat Özpak “2020 sonu ve 2021 için Hindistan’dan düğün talepleri geliyor. Türkiye’yi çok seviyorlar, özel uçak kiralayıp geliyorlar. Endonezya’da yaşayan Hintli bir ailenin düğününü aralık ayında Antalya’da yapacağız. Yaklaşık bin kişilik düğün olacak” dedi.