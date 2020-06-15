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  3. Antalya'da ilk Hint düğünü aralıkta
15 Haziran 2020 Pazartesi 02:35 | Son Güncelleme:

Antalya'da ilk Hint düğünü aralıkta

Antalya'da ilk Hint düğünü aralıkta

Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya'da, yeniden Hint düğünlerinin yapılabilmesi için çalışmalara başlandı.

Hint düğünlerinin organizasyonlarını yapan Inventum Global’in kurucu ortağı Bünyat Özpak “2020 sonu ve 2021 için Hindistan’dan düğün talepleri geliyor. Türkiye’yi çok seviyorlar, özel uçak kiralayıp geliyorlar. Endonezya’da yaşayan Hintli bir ailenin düğününü aralık ayında Antalya’da yapacağız. Yaklaşık bin kişilik düğün olacak” dedi.

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