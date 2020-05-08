Anneler Günü'nde çiçek de internetten

Bu sene siparişlerin çok büyük kısmını online üzerinden alan sektör temsilcileri, hazırlıklarını çoktan tamamladı. Türkiye Çiçekçiler Birliği (TÇB) Çiçek Filosu Başkanı İsmail Başaran, tüketicilerin, bu tip özel günlerdeki ortalama sepet tutarının 80 TL ila 120 TL arasında olduğunu söyledi. ÇiçekSepeti Ticari İşler Direktörü Ceyhun Turan da, “Daha çok orkide, antaryum gibi saksı çiçekleriyle mevsim çiçekleri tercih ediliyor” diye konuştu.