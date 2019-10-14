Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8997
  • 6,5104
  • 281.627
  • 99027.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Anlık, canlı altın fiyatları.. 14 Ekim gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar?

Anlık, canlı altın fiyatları.. 14 Ekim gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar?

Anlık, canlı altın fiyatları.. 14 Ekim gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar"

Anlık, canlı altın fiyatları arama motorunda vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Suriye’de Fırat’ın doğusuna yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı sonrasında altındaki düşüş veya artış fiyatı daha çok merak ediliyor. Kapalıçarşı'da geçen hafta 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,17 azalışla 279,90 liradan tamamladı. 14 Ekim gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? diye merak eden altın yatırımcıları ve vatandaşlar için Anlık, canlı altın fiyatları haberimizde sizlerle..

 

Anlık, canlı altın fiyatları merak edilen konular arasında yerini aldı. Gram ve çeyrek altın fiyatları her gün araştırılıyor. 9 Ekim tarihinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı sonrasında altın ve dolarda değişimler yaşandı.İ stanbul Kapalıçarşı'da, geçen haftakapanışta çeyrek altın 455,00 lira, Cumhuriyet altını 1.864,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,17 düşüşle 279,90 liradan işlem gördü. 14 Ekim gram altın, çeyrek altın ne kadar? diye merak edenler için anlık, canlı altın fiyatları haberimizde sizlerle..

14 EKİM ALTIN FİYATLARI

Gram altın bugün alışta 280,32 liradan satışta 280,42 liradan, çeyrek altın ise alışta 450,80 liradan satışta 462,08 liradan işlem görüyor.

Yarım altın alışta 901,69 lirayı görürken, tam altın ise alışta 1803,38 lirayı buldu. 

ALTIN FİYATLARI CUMA GÜNÜ NASIL KAPATTI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,17 azalışla 279,90 liradan tamamladı.
      
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 455,00 lira, Cumhuriyet altını 1.864,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,17 düşüşle 279,90 liradan işlem gördü.      
         
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
                           PERŞEMBE              CUMA                  
                           Alış       Satış      Alış       Satış      
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)   283,00     283,20     279,70     279,90     
Cumhuriyet Ata Lira        1.865,00   1.886,00   1.843,00   1.864,00   
22 Ayar Bilezik(Gr.)       258,00     262,00     255,00     259,00     
Lira(Tam) Ziynet           1.822,00   1.842,00   1.801,00   1.821,00   
Yarım Ziynet               911,00     921,00     901,00     911,00     
Çeyrek Ziynet              456,00     461,00     450,00     455,00     

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 279,90 lira oldu.  
  
İstanbul Kapalıçarşı’da 279,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 279,90 liradan, bin 843 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 864 liradan, 255 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 259 liradan, bin 801 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 821 liradan, 901 liradan alınan Yarım Ziynet 911 liradan ve 450 liradan alınan Çeyrek Ziynet 455 liradan satıldı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Nesrin Cavadzade sırrını açıkladı!
Fulya Zenginer, eşi Küntay Tarık Evren'in saçını kesti!
Mert Fırat'tan çocuk açıklaması
Seren Serengil'in keyfi yerinde
Bengü kızı Zeynep için şimdi de bunu yaptı!
<p>Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ´İşte terör örgütünün gerçek yü

Silahıyla birlikte teslim oldu... YPG/PKK ile ilgili bakın neler anlattı!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Herkesi şaşkına çeviren gelişme! Bir Recep Sert portresi...