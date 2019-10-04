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  3. Ankara'ya dev yatırım! 700 kişiye istihdam sağlanacak

Ankara'ya dev yatırım! 700 kişiye istihdam sağlanacak

Ankara'ya dev yatırım! 700 kişiye istihdam sağlanacak

Bakan Varank, "MAN Türkiye AŞ'nin Ankara Akyurt'taki yeri Münferit Yatırım Yeri olarak ilan edildi. Burada yapılacak 452 milyon liralık yeni yatırımla 700 kişiye istihdam sağlanacak" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Wolkswagen grubuna ait MAN anonim şirketine Akyurt  ve Çubuk'ta münferit yatırım yeri tesis edilmesine ilişkin karar Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı. Resmî gazetede yayınlandı. 452 milyonluk yatırım ile 700 kişiye iş imkanı sağlanacak" dedi.  

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