‘Ankara Yeni Adalet Sarayı' 2023'e hazır

Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “İnşallah Cumhuriyet’in 100. yılında bu dev eseri Başkent’imize kazandıracağız” dedi. Bakan Gül ise paylaşımında “Ankara Adliyesi’yle ilgili son durumu değerlendirdik. Projelendirme aşamasında büyük mesafe katettik. Başkent’imize yakışır bir adliyemiz olacak” dedi.

ESKİ MİT ARAZİSİNE KURULUYOR



İki bakan arasında imzalanan protokole göre Ankara Yeni Adalet Sarayı, Yenimahalle ilçesinde bulunan 250 dönümlük eski MİT arazisinde metro istasyonları olan, ulaşımı uygun bir alana yapılacak. 2023’te tamamlanacak yeni bina 500 bin metrekare olacak. Bugünkü adliye binası 90 bin metrekare kapalı alanda 6 ayrı yerde hizmet veriyor. Bu arada her iki bakanın paylaştığı fotoğraflarda koronavirüs tedbirleri kapsamında tokalaşmadığı ve maske taktığı görüldü.