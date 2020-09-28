Ankara-Sivas ulaşım mesafesini 2 saate düşürecek YHY hattında son aşamaya gelindi

Ankara-Sivas ulaşım mesafesini 2 saate düşürecek Yüksek Hızlı Tren Hattı (YHT) çalışmalarında son aşamaya gelindi. Ray seriminin büyük bir kısmı tamamlanan projede çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

İHA'da yer alan habere göre korona virüs (Covid-19) salgınına rağmen çalışmalara ara verilmezken projenin yıl sonuna tamamlanması hedefleniyor.

MESAFE 2 SAATE DÜŞECEK

Toplamda 440 kilometrelik ulaşım mesafesini 2 saate düşürecek olan projenin toplam yatırım maliyetinin 9 milyar 749 milyon lira olduğu bildirildi.