28 Eylül 2020 Pazartesi 15:39 | Son Güncelleme:
Ankara-Sivas ulaşım mesafesini 2 saate düşürecek YHY hattında son aşamaya gelindi
İHA
Ankara-Sivas ulaşım mesafesini 2 saate düşürecek Yüksek Hızlı Tren Hattı (YHT) çalışmaları neredeyse tamamlandı. 2 saate düşürecek olan projenin toplam yatırım maliyetinin 9 milyar 749 milyon lira olduğu bildirildi.
Ankara-Sivas ulaşım mesafesini 2 saate düşürecek Yüksek Hızlı Tren Hattı (YHT) çalışmalarında son aşamaya gelindi. Ray seriminin büyük bir kısmı tamamlanan projede çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.
İHA'da yer alan habere göre korona virüs (Covid-19) salgınına rağmen çalışmalara ara verilmezken projenin yıl sonuna tamamlanması hedefleniyor.
MESAFE 2 SAATE DÜŞECEK
Toplamda 440 kilometrelik ulaşım mesafesini 2 saate düşürecek olan projenin toplam yatırım maliyetinin 9 milyar 749 milyon lira olduğu bildirildi.