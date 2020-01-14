AnadoluJet dünyaya açılıyor

Türk Hava Yolları’nın (THY) düşük maliyetli hava yolu markası AnadoluJet, 29 Mart’tan itibaren İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan başlatacağı 28 uçuşla dünyaya açılacak. THY Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamaya göre, 2008’den bu yana Türkiye’deki havalimanlarında 100 milyonun üzerinde misafirine hizmet veren AnadoluJet, yeni uçuş ağıyla hizmet kalitesini sınırların dışına taşıyacak.

16 ÜLKEDE 28 NOKTA

Uçuşlarını THY’nin 87 yıllık tecrübesiyle yapan AnadoluJet, yurtiçi uçuşlarına yurtdışında 16 ülkede 28 noktayı ekleyecek. Toplam 57 uçağa ulaşacak filosuyla hizmet verecek marka, THY’nin misafirlerine sağladığı seyahat memnuniyetini yeni uçuşlarına taşıyacak. Turkish DO&CO tarafından hazırlanan uçak içi ücretsiz ikram servisleri de devam edecek.

ANADOLU’DAN DÜNYAYA

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, 29 Mart itibarıyla THY markaları gibi AnadoluJet’in kapılarını da dünyaya açacağını kaydederek, “Yeni stratejimizle tarih boyunca binlerce farklı medeniyetin buluşma noktası olmuş Anadolu’nun markası AnadoluJet’i dünyanın buluştuğu yeni havayolu konumuna taşımayı hedefliyoruz” dedi. Yeni stratejiyle arz edilen ek koltuk sayısı 1.2 milyon olacak. Yeni uçuş planlaması bağlantılı uçuşlara da yüzde 30’un üzerinde katkı sağlayacak.