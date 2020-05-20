Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,797
  • 7,4417
  • 377.841
  • 102649
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. 'Anadolu metropoller kadar etkilenmedi'
20 Mayıs 2020 Çarşamba 03:03 | Son Güncelleme:

'Anadolu metropoller kadar etkilenmedi'

'Anadolu metropoller kadar etkilenmedi'

Anadolu'da işlerin devam ettiğini belirten Kale Grubu CEO'su Okyay, “Riskler kadar fırsatlar da var” dedi.

Kovid-19 sürecinin risklerle birlikte fırsatlar da barındırdığını söyleyen Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, “Türkiye’de iki hayat var: Metropoller ve Anadolu. Bu süreçte Anadolu’da işler devam etti, korona sürecinden Anadolu metropoller kadar etkilenmedi” dedi. Pandemi sonrasında küresel ekonominin büyük bir daralmayla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Okyay, “Dünya büyük bir değişimin eşiğinde. Riskler kadar fırsatlar da var” diye konuştu.

SAVUNMADA ARA YOK

Okyay, “Savunma ve havacılık tarafında tahminlerimizi gerçekleştirmek için çalışmalarımıza ara vermedik. Çünkü zaten F-35 tarafında yaşanan birtakım belirsizlik süreci devam ediyor. Dolayısıyla elimizde olan siparişleri tamamlamak adına orada daha seyreltilmiş bir çalışma moduna girmedik” ifadelerini kullandı.

İBRAHİM BODUR ANILIYOR 

Kale Grubu’nun kurucusu merhum Dr. İbrahim Bodur’u, vefatının 4. yılında anmak için online bir dizi program düzenleniyor. 18-23 Mayıs tarihlerindeki etkinlikleri kapsayan İbrahim Bodur Anma Haftası’nda, Bodur’un anıldığı üç webinar gerçekleştirilecek. Okyay, “Bu zor günlerimize rehber olan değerlerinin izinden gidiyor olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.  


İmamoğlu'na çevre profesöründen ders... İşte Haliç'in gerçek hikayesi
TBMM Başkanı Şentop: Vatana uzanan el arasında fark yoktur
Türkiye'den Çekya Senatosu'nun 1915 olaylarına ilişkin aldığı karara sert tepki
Atmosferdeki patlama Suriye'de bir köyü yok etti
Reklam
Karapınar'da bir hayırsever bakkal defterindeki borçları ödedi

Karapınar'da bir hayırsever bakkal defterindeki borçları ödedi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Akdeniz'in Sibiryası'ndaki menderesler görsel şölen sunuyor

Dünyanın yaşayan en büyük canlıları