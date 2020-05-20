Kovid-19 sürecinin risklerle birlikte fırsatlar da barındırdığını söyleyen Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, “Türkiye’de iki hayat var: Metropoller ve Anadolu. Bu süreçte Anadolu’da işler devam etti, korona sürecinden Anadolu metropoller kadar etkilenmedi” dedi. Pandemi sonrasında küresel ekonominin büyük bir daralmayla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Okyay, “Dünya büyük bir değişimin eşiğinde. Riskler kadar fırsatlar da var” diye konuştu.

SAVUNMADA ARA YOK



Okyay, “Savunma ve havacılık tarafında tahminlerimizi gerçekleştirmek için çalışmalarımıza ara vermedik. Çünkü zaten F-35 tarafında yaşanan birtakım belirsizlik süreci devam ediyor. Dolayısıyla elimizde olan siparişleri tamamlamak adına orada daha seyreltilmiş bir çalışma moduna girmedik” ifadelerini kullandı.

İBRAHİM BODUR ANILIYOR



Kale Grubu’nun kurucusu merhum Dr. İbrahim Bodur’u, vefatının 4. yılında anmak için online bir dizi program düzenleniyor. 18-23 Mayıs tarihlerindeki etkinlikleri kapsayan İbrahim Bodur Anma Haftası’nda, Bodur’un anıldığı üç webinar gerçekleştirilecek. Okyay, “Bu zor günlerimize rehber olan değerlerinin izinden gidiyor olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.