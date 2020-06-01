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  3. Altının kilogramı 380 bin 700 liraya yükseldi
01 Haziran 2020 Pazartesi 17:42 | Son Güncelleme:

Altının kilogramı 380 bin 700 liraya yükseldi

Altının kilogramı 380 bin 700 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 380 bin 700 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 379 bin 600 lira, en yüksek 383 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,31 artışla 380 bin 700 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 211 milyon 290 bin 666,38 lira, işlem miktarı ise 3.221,67 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 223 milyon 551 bin 293,79 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.


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