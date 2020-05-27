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  3. Altının kilogramı 372 bin 100 liraya geriledi
27 Mayıs 2020 Çarşamba 17:20 | Son Güncelleme:

Altının kilogramı 372 bin 100 liraya geriledi

Altının kilogramı 372 bin 100 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 372 bin 100 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 371 bin 850 lira, en yüksek 381 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,20 azalışla 372 bin 100 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 606 milyon 993 bin 531,39 lira, işlem miktarı ise 1.645,86 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 607 milyon 30 bin 833,31 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Halkbank sıralandı.


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