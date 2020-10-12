Altının gramı 490 liraya yaklaştı: 12 Ekim altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri!

"Gram altından son dakika gelişmeleri nedir? Gram altın 490 lirayı aşacak mı?" Milyonlarca vatandaş ve yatırımcı bu soruların yanıtını arıyor. Gram altın, haftaya yükselişle başlamasının ardından Merkez Bankası'nın komisyon oranlarını yarı yarıya düşürmesiyle an itibarı ile 487,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 800 lira, Cumhuriyet altını da 3.275 liradan satılıyor. İşte 12 Ekim altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri...

Gram altın, haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından saat 17.11 itibarıyla 487,5 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 8000 lira, Cumhuriyet altını da 3.275 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATINDA SON DAKİKA

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.925 doların destek, 1.940 doların direnç olarak öne çıktığını ifade etti.

Analistler, ABD'deki teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışına paralel artan risk iştahının altının ons fiyatını baskıladığını bildirdi.

Bugün, küresel piyasalarda veri gündeminin sakin olduğunu kaydeden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olmaya devam ettiğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.940 doların direnç olarak öne çıktığını ifade etti.