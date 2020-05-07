Altını olanlar dikkat! Tarihinin zirvesine çıktı...

Dün altının gram fiyatı, 392,9 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından 392,3 liradan işlem görüyordu. Aynı dakikalarda çeyrek altın 644 lira, Cumhuriyet altını da 2.628 liradan satılıyordu.

Bugün ise gram altın güne yükselişle başlamasının ardından şu dakikalarda 394 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 647 liradan, Cumhuriyet altını da 2.580 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise 1.693 dolarda seyrediyor.

Analistler, dünya genelinde yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemlerin kademeli olarak kaldırılması ve ekonomilerin yakın zamanda tekrar açılacağına yönelik açıklamaların, risk algısını görece azalttığını ifade etti.

Analistler, ons fiyatındaki sakin seyre karşın, altının gram fiyatının, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazandığını, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların direnç konumuna geldiğini, gram altında ise 380-400 lira bandının izleneceğini bildirdi.