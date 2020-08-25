Altında üretim rekoru

Altın Madencileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yücel’e göre Türkiye’de üretim yapan altın madeni şirketleri bu yıl muhtemelen 44 ton külçe altın üretimi gerçekleştirecek. Bu rakam 2019’da 38 ton olarak gerçekleşmişti.

1.500 TON POTANSİYEL



Yücel TCMB’nin 2017’de yapılan değişiklikle yerel üreticilerin ürettikleri altını piyasa fiyatından alan ilk alıcı olarak alma hakkına sahip olduğunu belirtti. Yücel “TCMB Bugüne kadar ürettiğimiz tüm altını aldı” dedi. Verilere göre, banka 2019 sonunda rezervlerinde 411,8 ton altın bulunduruyordu. Dünya Altın Konseyi ağustos itibarıyla Türkiye’nin altın rezervlerinin 583 tona yükseldiğini açıkladı. Türkiye’nin 6.500 tonluk potansiyeli ve en az 1.500 tonluk çıkarılabilir altın rezervi bulunuyor.