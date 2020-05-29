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  3. Altında makas kapanacak
29 Mayıs 2020 Cuma 04:03 | Son Güncelleme:

Altında makas kapanacak

Altında makas kapanacak

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, 1 Haziran'da piyasaların kademeli olarak normale dönmeye başlayacağını belirtti.

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, “Sektörün nispeten kapalı durumu nedeniyle geçtiğimiz iki aylık süreçte altının alış-satışı arasındaki makas açılmıştı. 1 Haziran’la birlikte alış satışı arasındaki makasın hızla kapanır” dedi. Atayık “Yurt dışındaki olumlu veri akışıyla gerileyen ons altın fiyatları düşmeye devam ederse gram altında 360-350 TL, çeyrek altında ise 580- 570 TL değerleri yeniden görülebilir” diye konuştu. 


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