Altında makas kapanacak

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, “Sektörün nispeten kapalı durumu nedeniyle geçtiğimiz iki aylık süreçte altının alış-satışı arasındaki makas açılmıştı. 1 Haziran’la birlikte alış satışı arasındaki makasın hızla kapanır” dedi. Atayık “Yurt dışındaki olumlu veri akışıyla gerileyen ons altın fiyatları düşmeye devam ederse gram altında 360-350 TL, çeyrek altında ise 580- 570 TL değerleri yeniden görülebilir” diye konuştu.