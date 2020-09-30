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30 Eylül 2020 Çarşamba 10:37 | Son Güncelleme:

Altında düşüş başladı! İşte gram altındaki son durum

Altında düşüş başladı! İşte gram altındaki son durum

Altın, dolar, euro alımında uygulanan yüzde 1'lik verginin binde 2'ye çekilmesiyle birlikte gram altında düşüş başladı. Bir önceki günü 477 liradan tamamlayan gram altın an itibarıyla 472 liradan işlem görüyor.

Altın, dolar, euro alımında uygulanan yüzde 1’lik verginin binde 2’ye çekilmesiyle bir önceki günü 477 liradan tamamlayan gram altın an itibarıyla 472 liraya kadar geriledi.

Gram altın, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 altında, 472,3 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 765 lira, Cumhuriyet altını da 3.133 liradan satılıyor.

ALTININ ON FİYATI DA DÜŞÜYOR

Altının ons fiyatı ise 1.883-1.900 dolar bandında hareket ederken, şu dakikalarda dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,6 azalışla 1.887 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, dolar endeksinin seyri ve jeopolitik gelişmelerin yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ve ABD'deki teşvik paketine ilişkin haber akışının altının ons fiyatına yön vermeye devam ettiğini söyledi.

Bugün yurt dışında, ABD'de büyüme ve Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların destek, 1.900 doların ise direnç olarak izleneceğini kaydetti.

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