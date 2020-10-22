Altında düşüş başladı! Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri!

"Altın fiyatları yükselecek mi? Gram altın düşecek mi?" Gram altındaki son dakika işlemlerini yakından takip eden vatandaşlar bu sorulara yanıt arıyor. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası 491 liraya ladar yükselen gram altın saat 17.26 itibarı ile 484,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 792 lira, cumhuriyet altını ise 3159 liradan işlem görüyor. İşte altın fiyatlarındaki yeni gelişmeleri...

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI NEDİR?

Gram altın, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 17.26 itibarıyla 484,5 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 792 lira, Cumhuriyet altını da 3.159 liradan satılıyor.

ALTININ ON FİYATI NE KADAR?

Altının ons fiyatı an itibarı ile 1.896 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin belirsizliklerin devam etmesinin altının ons fiyatını baskıladığını belirtti.

Bugün yurt içinde bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararının, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve bu akşam canlı yayında gerçekleşecek ABD Başkanı Donald Trump ile Demokrat Parti Başkan Adayı Joe Biden'ın tartışmasının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.940 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.