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  • Altın yatırımda rakipsiz! Yılın en fazla kazandıranı oldu
01 Ocak 2021 Cuma 08:52 | Son Güncelleme:

Altın yatırımda rakipsiz! Yılın en fazla kazandıranı oldu

Altın yatırımda rakipsiz! Yılın en fazla kazandıranı oldu
AA

2020 yılının en fazla kazandıranı altın oldu. Yatırımda rakipsiz olan altının gram satış fiyatı, 2020'de bir önceki yıl kapanışına göre yüzde 55,91 arttı.

2020 yılının en fazla kazandıranı altın oldu. Yatırımda rakipsiz olan altının gram satış fiyatı, 2020'de bir önceki yıl kapanışına göre yüzde 55,91 arttı.

AA'da yer alan haberde Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 2020'de yüzde 55,91 değer kazandı. Geçen yılın sonunda 291,20 liradan satılan 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 2020 yılının son işlem gününde 454,00 liraya çıktı. 2019 yılını 1.939,00 liradan tamamlayan Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise bu senenin sonunda 3.011,00 lira oldu. Cumhuriyet altınının satış fiyatında bu yıl yüzde 55,29 artış kaydedildi.

ABD doları da 2020 yılını bir önceki yıla göre kazançla kapattı. TL karşısında ABD dolarının yıllık artışı yüzde 24,89 olurken, euronun satış fiyatında da yıllık bazda yüzde 36,49 yükseliş görüldü.

2020 yılında yatırım fonları ortalama yüzde 18,33 kazandırırken, emeklilik fonlarının getirisi ise yüzde 25,33 oldu.

Haberin Özeti

Altın, yatırımcısının yüzünü 2020 yılında da güldürdü. Yatırımda rakipsiz olan altının gram satış fiyatı, 2020'de bir önceki yıl kapanışına göre yüzde 55,91 arttı.

DETAY
• 2019'un sonunda 291,20 TL'den satılan 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 2020'nin son işlem gününde 454,00 TL'ye çıktı.
• 2019'u 1.939,00 TL'den tamamlayan Cumhuriyet altınının satış fiyatı 2020'nin sonunda 3.011,00 TL oldu.
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