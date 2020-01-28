Altın üretiminde tarihi rekor

Yücel, Türkiye’nin altın madeninde 6 bin 500 tonluk potansiyelinin olduğunu ve bunun yaklaşık bin 500 tonunun rezerve dönüştürüldüğünü ifade etti.

KAPASİTE 160 TON

Yıl başında faaliyete geçen birkaç altın üretim tesisi bulunduğunu aktaran Yücel, bu sayının artması için maden aramacılığında özel sektörün teşvik edilmesi gerektiğini kaydetti. Yücel, "Devlet destekli planlama ve stratejiyle 5 yıl içinde yıllık 60 ton ve 15 yıl içinde de ithal ettiğimiz yıllık 160 ton altını üretecek kabiliyet ve kapasitemiz var. 160 ton altının 9 milyar dolar olduğunu düşünürsek bunun ancak 1.9 milyar dolara yakınını ürettik. Ciddi destekle Türkiye bu açığı kapatabilir” değerlendirmesinde bulundu.

ÖZEL SEKTÖR YATIRIMI 7.5 MİLYAR $

Yücel “Özel sektör tarafından altına 1.5 milyar dolarlık arama yatırımı, 6 milyar dolara yakın da tesis yatırımı yapıldı” dedi. Yücel, Türkiye’de teknoloji, doğaya uyum ve rehabilitasyon projeleri bakımından dünya standartlarının üzerinde altın madeni sahaları olduğunu ifade etti.

