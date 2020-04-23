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  3. Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! 388,8 lirayla tarihi zirveyi gördü

Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! 388,8 lirayla tarihi zirveyi gördü

Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! 388,8 lirayla tarihi zirveyi gördü

Altının gram fiyatı güne yükselişle başlasının ardından 388,8 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Analistler, korona virüs salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü belirtiyor.

Yükseliş trendine devam eden altının gram fiyatı önceki günü 384 lira ile kapatmıştı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, 388,8 lirayla tüm zamanların rekorunu kırdı. Gram altın saat 11.40 itibarıyla 386,8 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI SON DURUM

Aynı dakikalarda çeyrek altın 634 liradan, cumhuriyet altını ise 2.585 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1.724 dolar seviyesinde seyrediyor.

PİYASALAR HABER AKIŞINA KİTLENDİ

Bugün yurt içinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla piyasalar kapalı olacak. Yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere veri gündemi takip edilecek.


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