Gram altın fiyatı 509 lira! Altın son dakika itibariyle yükselişini sürdürüyor!

Gram altın son dakika itibariyle yükselişini sürdürüyor. Haftanın ilk gününde 509 liradan işlem gören gram altınla birlikte çeyrek altın da 833 lira seviyelerinde başladı. Yatırımcılar ABD'deki başkan seçimine sayılı günler kala, 2 Kasım Pazartesi günüyle birlikte altındaki hareketlilikleri yakından takip ediyor. Peki altın fiyatlarındaki yükseliş sürecek mi? İşte altın fiyatlarındaki son durum...

Gram altın, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 507,9 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 833 lira, Cumhuriyet altını da 3.400 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.883 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarının altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Bugün, dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile ABD'de ISM imalat endeksinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.870 doların destek, 1.890 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.