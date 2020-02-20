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  3. Altın son 7 yılın zirvesinde! İşte son dakika altın fiyatları....

Altın son 7 yılın zirvesinde! İşte son dakika altın fiyatları....

Altın son 7 yılın zirvesinde! İşte son dakika altın fiyatları....

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 315,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.098,00 lira oldu. İşte son dakika altın fiyatları...

Altın fiyatlarındaki artış sürüyor. Koronavirüsün tetiklediği küresel riskler "güvenli liman" altın fiyatlarında hızlı yükselişlere neden oluyor.

AA'nın haberine göre, dün 1600 doları aşan spot altının ons fiyatı, 1612 dolar ile son 7 yılın zirvesini gördü.

Piyasalarda koronavirüse dair endişeler de sürüyor. Çin dışında, İran ve Japonya'da virüse bağlı ölümlerin gelmesi virüsün dünya geneli yayılabilme ihtimaline karşın piyasalarda fiyatları baskılayan en önemli unsur olarak ön plana çıkıyor.

Bu baskının bir neticesi olarak altın ve diğer emtiaların fiyatları da yükseliyor. Spot altının ons fiyatı bir hafta içerisinde 1550 dolardan 1612 seviyelerine kadar ulaştı ve yaklaşık 7 yılın zirvesini gördü.

KAPALIÇARŞI'DA DA FİYATLAR YÜKSELİYOR

Küresel piyasalarda altın fiyatlarındaki artışa dolar/TL kurundaki yukarı yönlü hareket de eklenince Kapalıçarşı'da altın fiyatları da yükseliyor. Altının gram fiyatı 313-314 lira bandına yükselirken çeyrek altın 515 liraya dayandı.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

  ÇARŞAMBA   PERŞEMBE  
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 313,30 313,50 315,20 315,40
Cumhuriyet Ata Lira 2.065,00 2.086,00 2.077,00 2.098,00
22 Ayar Bilezik (Gr.) 286,00 290,00 287,50 291,50
Lira (Tam) Ziynet 2.018,00 2.038,00 2.030,00 2.050,00
Yarım Ziynet 1.009,00 1.019,00 1.015,00 1.025,00
Çeyrek Ziynet 504,00 509,00 508,00 513,00

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