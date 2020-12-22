Gelen son dakika bilgine göre Tarım Kredi iştiraki Gübretaş'a ait maden alanında altın keşfedildi. Konuya dair arama yapan kişiler Altın nerede bulundu? Gübretaş ne kadar altın buldu, onsu ne kadar? sorularının yanıtını aramaya başladı.

ALTIN NEREDE KEŞFEDİLDİ?

Gübretaş'a ait maden sahasında 3,5 milyon onsluk altın varlığı tespit edildiği bildirildi.

Tarım Kredi Genel Müdürü Poyraz, "Bugünkü fiyatlar üzerinden hesaplandığında, 6 milyar dolarlık bir değerden bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...