Altın kazandırıyor! Gram altında yükseliş devam ediyor
Altın fiyatları küresel piyasalardaki salgın endişesine bağlı olarak yükselişini sürdürüyor. Birçok yatırımcı altın 500 liranın üzerine çıkacak mı? sorusuna yanıt ararken gram altın yatırımcıları altın fiyatlarındaki son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Kurun frenleyici etkisinden dolayı altınının çok hızlı bir sıçrayış yapmayacağını belirten uzmanlar gram altının kısa vadede 500 liranın üstüne çıkmasının zor olduğunu ancak uzun ve orta vadede yükselişini sürdüreceğini belirtiyor. İşte 11 Aralık güncel altın fiyatları...
Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününde, güne yükselişle başlamasının ardından 467,7 liradan işlem görüyor.
AA'da yer alan habere göre, altın fiyatlarındaki yükseliş trendi devam ederken, dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 465,7 liradan tamamladı.
GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN, YARIM ALTIN'DA SON RAKAMLAR
Gram altın, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 467,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 767 lira, Cumhuriyet altını da 3.133 liradan satılıyor.
Dünya genelinde de altının ons fiyatı, 1.834 dolar seviyesinde işlem görüyor. Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışının altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.
Bugün, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini, ABD'de, Türkiye'ye bazı yaptırımları da içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı ile ilgili gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.820 doların destek, 1.850 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.