Altın kazandırıyor! Gram altın yatırımcısı dikkat

Altının gram fiyatı gelinen son dakikada 468 lira seviyelerinden işlem görüyor. Vatandaşlar, "Altın yükselecek mi düşecek mi? Altında son durum nedir?" sorularına yanıt arıyor. Özellikle gram altın yatırımcıları, önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi ve ABD'de açıklanması muhtemel yeni teşvik paketini bekliyor. Uzmanlar kısa vadede altının çok hızlı bir sıçrayış yapmayacağını belirtse de uzun ve orta vadede yükselişini sürdüreceğini belirtiyor. İşte 8 Aralık güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN, YARIM ALTIN SON DAKİKA GELİŞMESİ



Gram altın, yeni haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından 469 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın düşüşünü sürdürerek 769 lira, Cumhuriyet altını da 3.110 liradan satılıyor.

Bugün dünya genelinde veri gündeminin sakin olduğunu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin gelişmelerin varlık fiyatlarını etkilemeye devam edebileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.800 doların destek, 1.850 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

"ALTIN FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ KALICI OLMAYACAK"

AA'da yer alan haberde yıl genelinde Covid-19 salgınıyla birlikte küresel ekonomide artan belirsizlikler ve para-mali politikalarındaki genişlemeci adımlar altın fiyatları için rekorları beraberinde getirdi. Ancak kasım ayıyla beraber altın fiyatları dalgalı bir seyir izledi.

Konuya ilişkin soruları yanıtlayan İslam Memiş, aşı iyimserliğinin ons altın fiyatlarında dolar/TL'nin gerilemesinin de gram altın fiyatları için sert düşüşlere neden olduğunu belirtti.

Memiş, altın fiyatları için düşüşlerin kalıcı olmadığını düşündüğünü kaydetti. Kasım ayının genel itibarıyla emtia fiyatlarının değer kaybettiği bir dönem olduğunu ifade eden Memiş, "Kasım'da yaşanan düşüşler, bu geleneğin bozulmamasına neden oldu" ifadelerini kullandı.Almanya, Amerika, Çin ve Rusya'dan gelen aşı haberlerinin küresel piyasalarda coşkuya neden olduğunun söyleyebileceğini, yatırımcıların altın ve gümüşlerini satarak hisse senedi satın aldığını aktaran Memiş, "Covid-19 sürecinde altın ve gümüş gibi değerli metallerin yatırımcılar tarafından nakit olarak kullanıldığını marttan sonra tekrar görmüş olduk. Güvenli limanlardan uzaklaşan yatırımcılar, riskli varlıklara yöneldi. Ancak bu sürecin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

ÇEYREĞİN YERİNİ GRAM ALTIN ALDI

Vatandaşların alım gücünün yüksek olmadığına değinen Kayaer, bu sebeple 1 gram altın satmaya başladıklarını kaydetti. Çeyreğin yerini, gram altınların aldığını ifade eden Halil Kayaer, yasakların olmadığı düğün sezonunda çok sayıda gram altın satıldığını söyledi.



"Altının internet fiyatı, mağazadan daha yüksek"

İnternet üzerinden altın satışına da değinen Antalya Kuyumcular Odası Başkan Vekili Halil Kayaer ise, konuşmasını şöyle noktaladı: "İnsanlar internet üzerinden alışveriş yapıyorlar ama internetteki rakamlar fiziki mağazada satılanlardan daha yüksek. Ulaştırması, garantisi, sevkiyatı derken yüksek rakamlar geliyor. Bazı güvenli siteler var ama fiyat olarak daha yüksekler. Kuyumcuya gidip görerek almak hem cebimiz için, hem de güvenilirlik için daha sağlıklı."

"ALTIN UZUN VADEDE KAZANDIRIR"

Pandemi döneminde yaşanan belirsizlik sebebiyle yatırımcıların altına yöneldiğine değinen Kayaer, altının güvenli bir liman olarak görüldüğünü, dolayısıyla yatırımcılardan da yoğun talep gördüğünü dile getirdi. Altının dünya genelinde ons bazında çok yükseldiğini kaydeden Kayaer, şu ifadeleri kullandı:



"Hastalıkla ilgili aşı bulununca altın değerini kaybetti. Tüm dünyada zirvedeydi. Ülkemizde doların yüksek olması nedeniyle altın yükselişteydi. Yatırımcılar pandemi döneminde müthiş şekilde altına yönlendi. Bütün iyimserlikler yavaş yavaş açıklanmaya başlayınca altın düşüşe geçti. Yükselişte olduğu dönemde büyük yatırımlar yapan vatandaşlar oldu. Hepsinin şuan için yüzde 15’lik kayıpları var ama ellerinden altını da çıkaramıyorlar. Altına yatırım yapmak isteyenlere, ‘bu sabır işidir. 1-2 aylık yatırım amaçlı düşünüyorsanız, düşünmeyin’ diyerek uyarıda bulunuruz. Altın her zaman uzun vadede kazandırır. Yıl içerisinde düşüşler, yükselişler olur. Ama bu zamana kadar altın yatırımcı hep kazanmıştır"