Altın hesabı ne demek?

Altın için yatırım yapmak isteyenler kişilere bankalar birçok seçenekle altın hesabı için kolaylık sağlıyor.

ALTIN HESABI AÇAN BANKALAR 2020

Altın hesabı açmak istediğiniz bankanın müşterisi iseniz:

Bankanın şubesine giderek, mobil uygulama ya da internet bankacılığı üzerinden altın hesabınızı kolayca açabilirsiniz. Müşterisi olmadığınız bir bankadan hesap açtırmak için ise şubeye giderek işlem yapmanız gerekiyor.