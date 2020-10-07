07 Ekim 2020 Çarşamba 14:47 | Son Güncelleme:
Altın hesabı ne demek?
Vadeli veya vadesiz olmak üzere 2 seçeneği bulunan altın hesabı, belirli oranlarda faiz imkanı da sağlıyor.
Altın için yatırım yapmak isteyenler kişilere bankalar birçok seçenekle altın hesabı için kolaylık sağlıyor.
ALTIN HESABI AÇAN BANKALAR 2020
Altın hesabı açmak istediğiniz bankanın müşterisi iseniz:
Bankanın şubesine giderek, mobil uygulama ya da internet bankacılığı üzerinden altın hesabınızı kolayca açabilirsiniz. Müşterisi olmadığınız bir bankadan hesap açtırmak için ise şubeye giderek işlem yapmanız gerekiyor.