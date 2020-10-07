Altın hesabı nasıl açılır? Vadeli ve vadesiz altın hesabı açan bankalar hangisi?

Altın hesabı açmak isteyenler, güncel altın fiyatlarını da bir yandan takip ediyor. Türkiye'de yer alan bankalar isteneilen miktarda altın hesabı açıkmaktadır. Çeşitli kolaylıkları olan altın hesabı açarkenü vadeli ya da vadesiz seçenekler müşterilere kolaylık sağlıyor. Şubelerden veya bankalardan hesap oluşturulmaktadır.

ALTIN HESABI NASIL AÇILIR?

Hali hazırda müşterisi olduğunuz bir banka varsa ve bu bankadan altın hesabı açmak istiyorsanız, birkaç dakikada hızlıca altın hesabınızı açabilirsiniz. Müşterisi olduğunuz bir bankadan altın hesabı açmak için bankanızın şube, internet şube, telefon şube ve ATM’lerini kullanabilirsiniz.

Müşterisi olmadığınız bir bankadan altın hesabı açmak istiyorsanız, yeni bir banka hesabı açma adımlarını izlemeniz gerekecektir. Bu adımlar basittir. Öyle ki gerekli belge ve bilgileri temin ederek bir banka şubesine giderek altın hesabınızı açabilirsiniz.

Yeni bir banka hesabı açmak için ihtiyacınız olacak gerekli belge ve bilgiler şunlardır:

Nüfus cüzdanı aslı

İkametgah adresi

İletişim numarası

Bu belge ve bilgiler sayesinde bir banka şubesinden kolayca altın hesabı açabilirsiniz. Yeni bir hesap açtığınızda banka şubesinde birkaç sözleşme imzalamanız gerekeceğini unutmayın. İmzalamadan önce sözleşmelerin tamamını okumanız ya da göz atmanız ve gerektiğinde müşteri temsilcisinden detaylı bilgi almanız faydanıza olacaktır.

VADELİ VE VADESİZ ALTIN HESABI AÇAN BANKALAR HANGİSİ?

VAKIFBANK ALTIN HESABI

Türkiye’nin en büyük bankaları arasında yer alan VakıfBank’ta bir altın hesabı açarak gram cinsinden altın alıp satabilirsiniz. Vadesiz altın hesabı özelliklerine sahip olan VakıfBank’ın Altın Çağı Hesabı’nda minimum alım satım miktarı 0,01 gramdan oluşuyor.

VakıfBank, uzun vadeli ve düzenli alımlar planlayan yatırımcılar için altın birikim talimatı hizmeti de sağlıyor. VakıfBank’ta bulunan altın hesabınıza belirli tutarlarda düzenli olarak alım talimatı verebiliyorsunuz.

HALKBANK ALTIN HESABI

Vadeli ve vadesiz olmak üzere iki tür altın hesabı sunan Halkbank bu ürünleri ile oldukça beğeni topluyor. Genel olarak, forumlarda ve sosyal medyada sıkça tavsiye edilen Halkbank’ın vadesiz altın hesabı, 1 gramdan az olmamak şartıyla altın hesabı açmayı ve 7 gün 24 saat alım satım yapmayı mümkün kılıyor.

Halkbank’ın vadeli altın hesabı ise 30 ile 400 gün aralığında açılabiliyor. Vadeli altın hesabı açmak için minimum 10 gram altına sahip olmanız gerekiyor. Diğer bankalarda da olduğu gibi, vadeli bir altın hesabı altınlarınızın değerini yansıtmaya ek olarak faiz getirisi elde etmenize de fırsat sağlıyor.

ZİRAAT BANKASI ALTIN HESABI

Aktif büyüklük toplamına göre Türkiye’nin en büyük bankaları sıralamasında ilk sırada bulunan Ziraat Bankası tıpkı Halkbank gibi vadesiz ve vadeli olmak üzere iki tür altın mevduat hesabı ürünü sunuyor.

Ziraat Bankası’nın vadeli altın hesabında ise 10 gramlık minimum hesap açılış şartı aranıyor. Vadeli altın hesabı 30 ile 400 gün aralığında açılabiliyor ve güncel faiz oranlarından yararlanmak mümkün oluyor.

KUVEYT TÜRK ALTIN HESABI

Katılım bankacılığı alanında faaliyet gösteren Kuveyt Türk altın bankacılığı konusunda oldukça geniş bir ürün yelpazesiyle hizmet veriyor. Kuveyt Türk’ten altın cari hesabı, altın katılıma hesabı ve ziynet altın katılma hesabı gibi birçok türden altın hesabı açmak mümkün oluyor.

Altınlarınızı sadece saklamak ve değer artışından yararlanmak istiyorsanız Kuveyt Türk’ten altın cari hesabı açabilirsiniz. Bu hesapta minimum işlem limiti 0.01 gramdır. Altınlarınızın değer yansımasına ek olarak faizsiz getiri almak istiyorsanız da altın katılma hesabı açmayı düşünebilirsiniz. Altın katılma hesabı 3 ay ile 1 yıl arasında istenilen vade seçeneğinde minimum 10 gram altın ile açılabiliyor.

GARANTİ BBVA ALTIN HESABI

Vadesiz ve vadeli olmak üzere Garanti BBVA’nın iki tür altın hesabı bulunuyor. Vadeli hesap, herhangi bir bankada altın hesabı açmanın avantajları düzeyinde standart özellikler sağlıyor. Vadesiz hesapta hesap açılış alt limiti bulunmuyor.