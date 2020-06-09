Vadeli, vadesiz altın hesabı nasıl açılır? Altın hesabı 2020 nedir, ne demek?

Altın hesabı yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Her dönem en değerli ve güvenli yatırım aracı olarak görülen altın hesabı bankalar tarafından kolay bir şekilde açılmaktadır. Gram cinsinden alacağınız altını kolayca alıp satabilirsiniz. Altın hesabı nedir, nasıl açılır? Vadeli, vadesiz altın hesabı nedir? Bankalardan istenilen miktarda altın hesabı açılıyor. Detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALTIN HESABI NEDİR?

Altın hesabı, güvenli bir şekilde altına yatırım yapmak isteyen yatırımcılara bu olanağı tanıyan ve istenilen miktarda gram altın alım satımı yapmayı mümkün kılan vadesiz veya vadeli seçeneklere sahip bir mevduat hesap türüdür.

Vadesiz altın hesapları altının değeri arttıkça kazandırırken, vadeli altın hesapları hem altının değeri arttıkça kazandırır hem de ek bir faiz getirisi elde etme fırsatı sunar.

Bankalardan açılan avantajlı altın hesapları ile TRY, USD, EURO veya seçilen bir başka para birimi kullanılarak gram cinsinden 7 gün 24 saat altın alım satımı yapılabilir. Satın alınan altınlar, hesap sahibinin tercihine göre vadesiz ya da vadeli altın mevduat hesaplarında gram cinsinden tutulur.

ALTIN HESABI NASIL AÇILIR?

Hali hazırda müşterisi olduğunuz bir banka varsa ve bu bankadan altın hesabı açmak istiyorsanız, birkaç dakikada hızlıca altın hesabınızı açabilirsiniz. Müşterisi olduğunuz bir bankadan altın hesabı açmak için bankanızın şube, internet şube, telefon şube ve ATM’lerini kullanabilirsiniz.

Müşterisi olmadığınız bir bankadan altın hesabı açmak istiyorsanız, yeni bir banka hesabı açma adımlarını izlemeniz gerekecektir. Bu adımlar basittir. Öyle ki gerekli belge ve bilgileri temin ederek bir banka şubesine giderek altın hesabınızı açabilirsiniz.

Yeni bir banka hesabı açmak için ihtiyacınız olacak gerekli belge ve bilgiler şunlardır:

-Nüfus cüzdanı aslı

-İkametgah adresi

-İletişim numarası

Bu belge ve bilgiler sayesinde bir banka şubesinden kolayca altın hesabı açabilirsiniz. Yeni bir hesap açtığınızda banka şubesinde birkaç sözleşme imzalamanız gerekeceğini unutmayın. İmzalamadan önce sözleşmelerin tamamını okumanız ya da göz atmanız ve gerektiğinde müşteri temsilcisinden detaylı bilgi almanız faydanıza olacaktır.

VADELİ VADESİZ ALTIN HESABI NEDİR?

Altın hesabı, vadeli ve vadesiz olmak üzere iki türlüdür.

Vadeli altın hesabı, seçilen vade süresince altınlardan belirli bir faiz oranı üzerinden kazanç sağlanmasını ifade eder. Vadeli altın hesabının diğer vadeli mevduat hesaplarından da önemli bir farkı bulunmaktadır. Öyle ki, vadeli altın hesabı ile hem piyasalardaki altın fiyatı artışı hem de belirlenen faiz oranına göre kazanç sağlanmaktadır.

Vadesiz altın mevduat hesabı ile gelir vergisi ya da herhangi bir masraf ödemeden altın alım-satım işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Hesap açılışı ve gerçekleştirilecek işlemlerde hesaba fiziki altın olarak teslimat yapılmamaktadır. Yine aynı şekilde fiziki altın olarak ödeme yapılmamaktadır.