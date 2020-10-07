Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri! Gram altındaki yükseliş sürecek mi?

Dolarla paralel olarak gram altındaki yükseliş süecek mi? Doların hızlı yükselişinin ardından kısa süreli bir düşüş yaşayan gram altın an itibarı ile tekrar yükselişe geçti. Şuanda 477,5 liradan işlem gören gram altındaki yükselişin devam edileceği ve 780 bandına yaklaşacağı belirtiliyor. İşte gram altındaki son dakika gelişmeleri haberimizin ayrıntılarında...

İç piyasada gram altın 470 liraya, çeyrek altın 775 liraya, Cumhuriyet altını da 3,083 liraya gerilemesinin ardından yükselişler an itibarı ile başladı.

Gram altın, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından an itibarıyla 479,5 lira seviyesinden işlem görerek 780 lira bandına dayanmış durumda. Aynı dakikalarda çeyrek altın 785 liraya gerilerken, Cumhuriyet altını da 3.131 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, 1900 doların altına kadar düştü ve şu sıralarda yükselişe geçerek 1.894 dolar seviyesinde bulunuyor.