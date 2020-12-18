Altın fiyatlarında son durum nedir? Çeyrek, gram altın 18 Aralık fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın gram fiyatları koronavirüsteki belirsizlik nedeniyle yükselişe devam ediyor. Kimi zamanla doların yükselişi ile birlikte altın gram fiyatlarında ufak düşüşler yaşansada şu sıralar yatırımcıların gözdesi haline geldi. Altına yatırım yapan vatandaşlar google aramalarında sıklıkla araştırdığı konuların başında yer alan "Altın fiyatlarında son durum nedir? Çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL?" oldu sorularına yanıt arıyor.



ALTININ KİLOGRAMI NE KADAR OLDU?

Gram altın 468 lira seviyelerinde işlem görüyor.



ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?



Çeyrek altın 765 lira, Cumhuriyet altını 3.122 liradan satılıyor.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 468 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 466 bin 155 lirayı, en yüksek ise 469 bin 530 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,06 artışla 468 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 774 milyon 984 bin 513,29 lira, işlem miktarı ise 1.662,10 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 781 milyon 958 bin 60,80 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

ALTIN FİYATLARINDA 'FAİZ' ETKİSİ

Ons altın Fed toplantısında beklentilere paralel bir şekilde parasal genişlemenin devam edeceğinin ve faizlerin değişmeyeceğinin açıklanmasıyla yükseldi. Öte yandan Fed'in kararı dolarda güç kaybını artırdı.

İç piyasada gram altın sabah saatlerinde 467 liradan, çeyrek altın 763 liradan, Cumhuriyet altını da 3,132 liradan işlem görüyor.

İntegral Yatırım Menkul tarafından hazırlanan altın analizinde şu ifadeler kullanıldı: "Ons altın Fed'den destek buldu. Ons altın forex piyasasında bu sabah 1866 seviyesi yakınlarında hareket ediyor.

Ons altın Fed toplantısında beklentilere paralel bir şekilde parasal genişlemenin devam edeceğinin ve faizlerin değişmeyeceğinin açıklanmasıyla yükseldi. Parasal genişleme açıklamaları zaten güçsüz olan dolarda güç kaybını artırdı.

Dolar endeksi bu sabah 90 seviyesinin de altını gördü. Ons altın güçsüz dolar karşısında güçlendi. Bununla mali teşvik beklentileri ve aşı iyimserliği ons altındaki yükselişi bir miktar baskılıyor

Bugün ABD'den gelecek haftalık işsizlik başvuruları önemli olacak. Onun dışında aşı ve teşvik ile ilgili gelişmeler yakından takip edilecek.

Teknik Analiz: Alçalan kanalı aşan değerli metal 50 günlük ortalamanın hemen altında. Teknik görünümün daha da güçlenmesi için alçalan kanal üzerinde yerleşik seyirler oluşması önemli.

Alışların devamı halinde 50 günlük ortalama konumundaki 1872 seviyesi yakın direnç konumunda. Bu seviyede gelebilecek kar satışlarına karşın temkinli olmakta fayda var. Bu seviye stop loss alınarak short pozisyon denemesi yapılabilir.

Buna karşın bu seviyenin aşılması halinde 1896 seviyesine doğru yükseliş hız kazanabilir. Olası düşüşlerde alçalan kanalın alt bandı olan 1852 ve 1842 seviyeleri destek olarak takip edilebilir."



ALTIN FİYATLARININ İKİ KATALİZÖRÜ: BOL LİKİDİTE VE ARTAN BELİRSİZLİK

Altın fiyatları için katalizör etki yapan iki önemli etmen öne çıktı; bol likidite ve artan belirsizlik. Ekonomileri desteklemek için uygulanan faiz politikaları, buradaki reel getiriyi negatife çekince pozitif reel getiri arayan yatırımcıların bir kısmı altına yönelirken bir kısmı da hisse senetlerini tercih etti.

Küresel salgına yönelik ikinci dalga endişelerini ve ABD-Çin gerginliğini fiyatlayan Ons altın 8 Ağustos tarihinde 2075 dolar ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Tarihi rekorun ardından gevşeme hareketi içerisine giren ons altının, özellikle Rusya Devlet Başkanı Putin'in 'Koronavirüs aşısını bulduk' açıklamasıyla düşüşü derinleşti. Diğer şirketlerden de gelen aşı haberleriyle ons altın 30 Kasım tarihinde 1764 dolarla 4 ayın en düşük seviyesini gördü.

Son dakika haberi: Altın fiyatları yükseliyor! Borsa İstanbul ve dolar kurunda beklentiler neler? İşte piyasanın kritikleri!

GRAM ALTIN FİYATLARI ONS VE DOLAR/TL İLE YÖN BULUYOR

Yurt içinde gram altın ise on altın ve dolar/TL tarafından esen rüzgarlarla yön buldu. Pandemi döneminde daha çok ons altından gelen rüzgârı alan gram altın, sonbahar aylarıyla birlikte aşı haberleriyle darbe yiyen ons altından ayrışarak dolar/TL'nin yükselişinden yön bularak 6 Kasım tarihinde 540 lirayı görerek kendi tarihi rekorunu kırdı.

Bu tarihten sonra şirketlerin koronavirüs aşılarının etkinliklerini duyurmaya başlamasıyla ons altında aşağı yönlü hareketler başlamasıyla gram altında gevşemeye başladı.

Son dakika haberi: Altın fiyatları yükseliyor! Borsa İstanbul ve dolar kurunda beklentiler neler? İşte piyasanın kritikleri!



DOLAR/TL SERT DÜŞTÜ ALTIN FİYATLARI ÇAKILDI

Yurt içinde, ekonomide yeni dönem adımları ve söylemleriyle dolar/TL'de sert düşüşler başlayınca gram altın fiyatları da hızlı bir geri çekilme yaşayarak, 30 Kasım tarihinde aşağıda 440 TL'yi gördü.

Aralık ayıyla beraber altın fiyatları kısmen bir yükseliş hareketi görüldü. Bu duruma etki eden en büyük unsur, koronavirüs vaka sayılarının beklenenden hızlı artması sonrası piyasalarda teşvik beklentilerinin artması oldu.

Son dakika haberi: Altın fiyatları yükseliyor! Borsa İstanbul ve dolar kurunda beklentiler neler? İşte piyasanın kritikleri!



2021 YILI ENDÜSTRİYEL EMTİANIN YILI OLABİLİR

Uzmanlar, 2021 yılında dünyada ekonomilerde, sanayilerde çarkların dönmesiyle beraber endüstriyel emtialara talebin artabileceğini ifade ederken, özellikle son dönemde artan petrol fiyatlarının artık toparlanmanın başladığına işaret olduğunu belirtti. Analistler özellikle gümüş ve bakır gibi sanayide kullanılan emtiaların altın fiyatlarından pozitif ayrışabileceğini ifade etti.

Son dakika haberi: Altın fiyatları yükseliyor! Borsa İstanbul ve dolar kurunda beklentiler neler? İşte piyasanın kritikleri!



TEŞVİK BEKLENTİLERİ ALTIN FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞÜ FRENLEDİ

Geçen hafta Avrupa Merkez Bankası (ECB) faizlerde değişikliğe gitmediğini açıkladı ve varlık alımını 500 milyon euro artırdı. ECB'nin faiz kararının ardından bu hafta Fed faizleri değiştirmediğini açıkladı ve varlık alımlarını aylık 120 milyar dolar olarak sürdüreceğini açıkladı.

İki dev bankanın varlık alımları ile piyasayı desteklemesi ons altında düşüşü frenledi ve 1850 dolar bandında tutunmasını sağladı. Uzmanlar özellikle 200 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 1800 dolar seviyesine dikkat çekti. Bu seviyenin altında satışların derinleşebileceğini ifade ederek, teknik olarak 1620 dolar seviyesine kadar yolun açık olduğu bildirildi.

Son dakika haberi: Altın fiyatları yükseliyor! Borsa İstanbul ve dolar kurunda beklentiler neler? İşte piyasanın kritikleri!



ALTININ İKİ KRİTİĞİ KALDI

Altın fiyatlarının artık önünde iki kritiği kaldı. ABD tarafından gelebilecek teşvik paketi ve koronavirüs aşısı uygulamalarının gelişmeleri.

ABD tarafından gelebilecek teşvik beklentileri altın fiyatları için kısa vadede yukarı yönlü hareketi desteklemesi beklenirken, koronavirüs aşısı uygulamalarından gelebilecek olumlu haberler ise altın fiyatları için aşağı yönlü baskılayıcı unsur olarak dikkat çekiyor.

Son dakika haberi: Altın fiyatları yükseliyor! Borsa İstanbul ve dolar kurunda beklentiler neler? İşte piyasanın kritikleri!



KORONAVİRÜS BELİRSİZLİĞİ DAĞILIRSA ALTIN GÜVENLİ LİMAN GÖMLEĞİNİ ÇIKARABİLİR

Uzmanlar dünyada bol likiditenin süreceğini ancak artık teşvik paketlerinin son uygulamalarının görüldüğünü ifade ederek bu durumun altın fiyatları için aşağı yönlü hareketleri beraberinde getirebileceğini açıkladı. Nitekim aşı ile koronavirüs belirsizliğinin ortadan kalkacağı beklentisinin kuvvetlenmesi durumunda altının güvenli liman gömleğini çıkarabileceği öne çıktı.