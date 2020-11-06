Altın fiyatları yükselmiyor uçuyor! 6 Kasım gram altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri nelerdir?

Türkiye'de gram altının fiyatı tüm zamanların rekorunu kırıyor. Gram altın saat 15.30'dan itibaren 536 liradan işlem görürken aynı dakikalarda çeyrek altın ise 878,5 liradan işlem görüyor. Vatandaşlar özellikle gram altın olmak üzere 6 Kasım 2020 itibariyle altın fiyatlarındaki yükselişi yakından takip ediyor. Altın uzmanları, ABD'deki başkanlık seçimi sonuçları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.960 doların direnç olarak öne çıktığını aktardı. Peki Gram altındaki yükseliş devam edecek mi? Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri nelerdir? İşte 6 Kasım yeni günün altın fiyatları...

GRAM ALTINDA SON DAKİKA GELİŞMELERİ!

Gram altın, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 536 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 878 lira, Cumhuriyet altını da 3.531 liradan satılıyor.

Dün, doların değer kaybının pozitif etkilediği altının ons fiyatı ise hızlı bir şekilde yükselişe geçerek, yüzde 2,3 artışla 1.953 dolar sınırına çıktı. Altının son fiyatı, şu dakikalarda 1950 dolar seviyesinde bulunuyor.

UZMANLAR UYARDI

Analistler, dolar endeksindeki gerilemenin altının ons fiyatını desteklediğini belirterek, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini kaydetti.

ABD'deki başkanlık seçimi sonuçları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.960 doların direnç olarak öne çıktığını aktardı.

FED'İN FAİZ KARARI ALTININ YÜKSELMESİNE NEDEN OLDU

ABD Merkez Bankası Fed'in aldığı kararla faizlerin üzde 0 - 0.25'te sabit kaldığını açıklamasının ardından yükselişe geçen altın yukarı yönlü bir ivme yakaladı.

Fed'in aldığı karar sürpriz olmadı. Beklentilerde koronavirüs salgını sebebiyle faizleri 0'a çeken Fed'in faizlerde değişiklik yapmamasına yönelikti. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkan karar da piyasanın beklediği türden bir karar oldu.

BİR SONRAKİ TOPLANTI NE ZAMAN?

2020 yılında bir sonraki Fed toplantısı 15-16 Aralık'ta yapılacak ve 2020'nin son toplantısı olacak.