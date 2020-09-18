Altın fiyatları yükseliyor: Gram altın 475 seviyesinde

Fed'in politika toplantısından çıkan sonuçların ardından dolar ve sonrasında ons altının yükselişe geçmesi gram altına da yansıdı. An itibarıyla 475 TL civarında işlem gören gram altının yükselme eğiliminin devam etmesi vatandaşın ve yatırımcıların dikkatini çekti. İşte altın fiyatlarındaki son durum...

GRAM ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞTE!

Altın Fiyatları dolar TL kurundaki yukarı yönlü hareketin de etkisiyle birlikte yeni güne yukarı yönlü seyirle başladı. Gram altın fiyatları saat 09.50’de bigpara.com’da yer alan bilgilere göre gram altın fiyatları 475 liradan serbest piyasada işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları da tıpkı gram altın fiyatları gibi güne yukarı yönlü seyirle başladı.

Altın (ONS)

1.953,33

Cumhuriyet Altını

3.067,30

3.096,20

Yarım Altın

1.555,70

1.555,70