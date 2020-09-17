Altın fiyatları yükselişe geçti

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı ekonomik açıklamadan sonra 6 lira gerileyen altın tekrar yükselişe geçerek 472 TL'den işlem görmeye başladı. Vatandaşlar ve yatırımcılar, "Gram altında yeni zirveler gelir mi?' sorusuna yanıt arıyor. Analistler, Fed'in dünkü faiz kararının ardından değer kazanan doların, altının ons fiyatını baskılamasına rağmen bunun uzun sürmeyeceğini belirtti.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Gram altın alış fiyatı 470 lira 70 kuruşken satışı ise 470 lira 90 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 768 lira satış fiyatı 773 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İŞTE 17 EYLÜL GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Alış: 1.944,31 dolar

Satış: 1.943,50 dolar

GRAM ALTIN

Alış: 472,70 lira

Satış: 472,90 lira

ÇEYREK ALTIN

Alış: 768,57 lira

Satış: 773,42 lira

CUMHURİYET

Alış: 3.129,00 lira

Satış: 3.160,00 lira