Altın fiyatları yükselişe geçti
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomik toparlanmaya ilişkin iyimser değerlendirmesinin ardında 467 TL'ye kadar gerileyen altın fiyatları an itibariyle 471 TL'den işlem görmeye devam ediyor. Fed Başkanı Poweel'ın, "Doğrudan mali desteğe ihtiyaç duyulabilir." açıklamasının ardından altın fiyatlarında yeni zirvelerin gelebileceği söyleniyor.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı ekonomik açıklamadan sonra 6 lira gerileyen altın tekrar yükselişe geçerek 472 TL'den işlem görmeye başladı. Vatandaşlar ve yatırımcılar, "Gram altında yeni zirveler gelir mi?' sorusuna yanıt arıyor. Analistler, Fed'in dünkü faiz kararının ardından değer kazanan doların, altının ons fiyatını baskılamasına rağmen bunun uzun sürmeyeceğini belirtti.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Gram altın alış fiyatı 470 lira 70 kuruşken satışı ise 470 lira 90 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 768 lira satış fiyatı 773 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?
İŞTE 17 EYLÜL GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
ONS ALTIN
Alış: 1.944,31 dolar
Satış: 1.943,50 dolar
GRAM ALTIN
Alış: 472,70 lira
Satış: 472,90 lira
ÇEYREK ALTIN
Alış: 768,57 lira
Satış: 773,42 lira
CUMHURİYET
Alış: 3.129,00 lira
Satış: 3.160,00 lira