Altın fiyatları yükselişe geçti! Gram altındaki yükseliş sürecek mi?

Altındaki yükseliş sürecek mi? Altın fiyatları neden yükseliyor? Altın fiyatları düşmeyecek mi? sorularına vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından anbean yanıt aranıyor. Gram altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. ABD'deki başkanlık seçimlerinin kesinleşmemesi ve ABD Merkez Bankası'nın büyük ihtimalle politikasında değişiklipe gitmeyecek olması nedeniyle yatırımcının güvenli liman olarak bilenen altına kaçışı devam ediyor. Saat 10.37 itibarı ile gram altın 520.5 liradan aynı dakikalarda çeyrek altın ise 853 liradan işlem görüyor. Peki altındaki yükseliş sürecek mi? Altın fiyatları neden yükseliyor? Altın fiyatları düşmeyecek mi? İşte 5 Kasım altın fiyatlarındaki yeni gelişmeler...

GRAM ALTINDA SON DAKİKA: YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Gram altın perşembe günü itibarıyle yükselişe geçerek 520,5 bandından işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 853 lira, Cumhuriyet altını da 3.458 liradan satılıyor.

YATRIMCININ GÖZÜ ABD'DE

Analistler, dolar endeksindeki yükselişin altının ons fiyatını baskıladığını belirterek, ABD'deki başkanlık seçiminin sonuçlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının da risk algısı üzerinde etkili olmayı sürdüreceğini söyledi.

PİYASALARIN GÖZÜ FED TOPLANTISINDA

Piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu haftaki toplantısından çıkacak sonuca odaklandı. Commerzbank ABD Fed Ekonomisti Bernd Weidensteiner, "Fed, politikasında büyük ihtimal değişikliğe gitmeyecek" derken, Berenberg ABD, Amerika, Asya Başekonomisti Mickey Levy ise, "Fed, kasım toplantısında, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında bırakacak. Varlık alımlarına da aynı şekilde devam edecek" açıklamasını yaptı.