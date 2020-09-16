Altın fiyatları yatay seyrediyor

Gram altın ve çeyrek altın fiyatları, yatırımcıların dikkatlerini ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaya çevirmesi ile sakin bir seyir izlemeye başladı. Vatandaşlar ve yatırımcılar 'Altın fiyatları bu toplantıdan etkilenir mi?' sorusuna yanıt arıyor. İşte an itibariyle altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gramı ons altındaki yükselişe gram altın fiyatı 473 lira seyrinde işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı bugün 759 lira seviyelerinde konumlanırken satış fiyatı ise 778 lirada yer aldı.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

3 bin liranın üzerinde işlem görmeyi sürdüren cumhuriyet altını ise bugün 3 bin 37 liradan alınırken 3 bin 104 liradan satışa sunuluyor.

ALTININ ONS FİYATI NE KADAR?

Altının ons fiyatı an itibariyle 1966 dolardan işlem görüyor. Bu rakamın, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıkalama sonrası yukarı yönde yükseleceği belirtiliyor.