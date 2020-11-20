Altın fiyatları son dakika itibariyle yükselişe geçti: Gram altın 500 lirayı bulacak

Gram altınki son dakika gelişmeleri neler? sorusuna anbean yanıt aranmaya devam ediliyor. 460 liraya kadar yükselen gram altın vatandaşı, "Altın yükselecek mi?" sorusuna yanıt aramaya yöneltti. 24 TV'de Merkez Bankası'nın faiz kararı ve piyasaları değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk altın fiyatlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, Aralık ayının sonuna doğru altının ons fiyatının 2 bin doların üstüne çıkmasıyla gram altının da 500 lirayı geçeceğini belirtti. Peki altın fiyatları neden yükselecek? İşte alın fiyatları ile ilgili güncel gelişmeler...

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

24 TV'de Merkez Bankası'nın faiz kararı ve piyasaları değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın fiyatlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Gram altın 454 liraya kadar geriledi. Bu fiyattan aşağı düşeceğini düşünmüyoruz. Özellikle ABD'de açıklanacak ekonomi destek paketleri sonrası sonrası yıl sonuna kadar 2 bin doların üstüne çıkması beklenen altının ons fiyatıyla birlikte gram altın da 500 liranın üzerine çıkabilir." dedi.

ALTINDA YÖN NE OLUR?



Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk değerlendiriyor pic.twitter.com/g60Pr6bP8W — 24 TV (@yirmidorttv) November 20, 2020

ALTINDA SON DAKİKA GELİŞMELERİ

Gram altın, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 454,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 750 lira, Cumhuriyet altını da 3.060 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI NE KADAR?

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.864 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışı ve küresel bazda teşvik paketlerine ilişkin somut bir gelişme olmamasının altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dünkü kararı sonrası dolar kurundaki sert düşüşün, gram altındaki değer kaybını derinleştirdiğini kaydeden analistler, şu dakikalarda, döviz kurlarında görülen tepki alımlarının sınırlı bir toparlanma sağladığını bildirdi.

Bugün Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların direnç, 1.850 doların destek olarak öne çıktığını belirtti.