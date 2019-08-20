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Altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları ne kadar"

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,32 artışla 277,50 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 452,00 lira, Cumhuriyet altını 1.849,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,32 yükselişle 277,50 liradan işlem gördü.

GRAM ALTIN FİYATI

275,29 TL

275,64 TL

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

276,32 TL

276,35 TL

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.495,90 TL

1.496,20 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

440,46 TL

450,67 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

1.822,00 TL

1.850,00 TL

YARIM ALTIN FİYATI

877,39 TL

900,56 TL

ZİYNET ALTINI FİYATI

1.760,28 TL

1.795,61 TL

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

156,78 TL

156,98 TL

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

200,78 TL

201,04 TL

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

250,84 TL

251,16 TL

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