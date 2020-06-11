Altın fiyatları ne kadar oldu?

Dün, altınının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 378,6 liradan tamamladı.

Yeni güne yatay başlayan altının gram fiyatı 382 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 628 lira, Cumhuriyet altını da 2.539 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararlarıyla değer kazanarak 1.732 dolara çıktı. Şu dakikalarda ise önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 1.735 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, Fed'in faizleri uzun süre düşük seviyede tutacağını açıklaması ve ekonomik görünümdeki risk unsurlarına dikkati çekmesinin, altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Bugün, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'nin haftalık işsizlik başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 375-385 lira bandının izleneceğini bildirdi.