Altın fiyatları ne kadar oldu?

İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 359,20 lira oldu.

Kapalıçarşı’da 359 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 359,20 liradan, 2 bin 366 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 387 liradan, 328 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 332 liradan satıldı.

TAM ALTIN FİYATI NE KADAR OLDU?

2 bin 312 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 332 liradan alıcı buldu.

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR OLDU?

Bin 156 liradan alınan Yarım Ziynet bin 166 liradan

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR OLDU?

578 liradan alınan Çeyrek Ziynet 583 liradan satıldı.

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR OLDU?

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 359,20 lira oldu.