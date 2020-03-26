Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları (26 Mart 2020)

26 Mart Gram, Çeyrek, Yarım, Tam altın fiyatları ne kadar oldu? İstanbul Kapalıçarşı'da 336,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 336,70 2 bin 218 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 239 liradan, 307 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 311 liradan alıcı buldu. Detaylar haberimizde...

TAM ALTIN FİYATI NE KADAR OLDU?

2 bin 167 liradan alınan Lira (Tam) altın 2 bin 187 liradan satıldı.



YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Bin 84 liradan alınan Yarım altın bin 94 liradan satıldı.



ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

542 liradan alınan Çeyrek altın 547 liradan satıldı.



GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

335,05 liradan alınan Gram altın 335,38 liradan satıldı.