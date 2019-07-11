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  3. Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 11 Temmuz altın fiyatları

Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 11 Temmuz altın fiyatları

Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar" İşte 11 Temmuz altın fiyatları

Altın fiyatları, vatandaşlar tarafından yoğun olarak aranıyor. 11 Temmuz gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Son dakika ekonomi haberlerinde altın fiyatları ile ilgili açıklama yapıldı. 11 Temmuz’da İstanbul serbest piyasada dolar 5,6710 liradan, avro 6,4040 liradan güne başladı. Gram altının alış fiyatı ve satış fiyatı 257 TL oldu. Yarım altının alış fiyatı 828 TL, satış fiyatı 849 TL olarak açıklandı. İşte güncel altın fiyatları…

Altın fiyatları ile ilgili güncel açıklamalar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? Yatırımcılar ve altın almak isteyenler altının güne nasıl başladığını öğrenmek istiyorlar. 11 Temmuz’da İstanbul serbest piyasada dolar 5,6710 liradan, avro 6,4040 liradan güne başladı. Gram altının alış fiyatı ve satış fiyatı 257 TL oldu. Yarım altının alış fiyatı 828 TL, satış fiyatı 849 TL olarak açıklandı.

11 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altının alış fiyatı ve satış fiyatı 257 TL oldu.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altının alış fiyatı 414 TL, satış fiyatı 424 TL oldu.

YARIM ALTIN VE TAM ALTIN NE KADAR?

Yarım altının alış fiyatı 828 TL, satış fiyatı 849 TL olarak açıklandı. Tam altının alış fiyatı 1657 TL, satış fiyatı 1693 TL oldu.

DÖVİZ AÇILIŞ FİYATLARI

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları  - Dolar 5,6710  liradan, avro 6,4040 liradan güne başladı     

İstanbul serbest piyasada dolar 5,6710 liradan, avro 6,4040 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,6690 liradan alınan dolar, 5,6710 liradan satılıyor. 6,4020 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,4040 lira olarak belirlendi.     

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,7210 lira, avronun satış fiyatı ise 6,4350 lira olmuştu.      

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