Altın fiyatları gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? 12 Ekim altın fiyatları canlı, anlık..

Altın fiyatları gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? sorusunun yanıtı arama motorunda aranıyor. Vatandaşlar tarafından altın fiyatlarındaki artış ve düşüşler anlık olarak takip ediliyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 455,00 lira, Cumhuriyet altını 1.864,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,17 düşüşle 279,90 liradan işlem gördü. Altın fiyatları gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? diye merak edenler için 12 Ekim altın fiyatları canlı, anlık sizlerle..

ALTIN FİYATLARI 12 EKİM

Gram altın bugün alışta 280,25 liradan satışta 280,34 liradan, çeyrek altın ise alışta 450,71 liradan satışta 461,98 liradan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI CUMA GÜNÜ NASILDI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,17 azalışla 279,90 liradan tamamladı.



İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 455,00 lira, Cumhuriyet altını 1.864,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,17 düşüşle 279,90 liradan işlem gördü.





İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 283,00 283,20 279,70 279,90

Cumhuriyet Ata Lira 1.865,00 1.886,00 1.843,00 1.864,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 258,00 262,00 255,00 259,00

Lira(Tam) Ziynet 1.822,00 1.842,00 1.801,00 1.821,00

Yarım Ziynet 911,00 921,00 901,00 911,00

Çeyrek Ziynet 456,00 461,00 450,00 455,00

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 279,90 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı’da 279,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 279,90 liradan, bin 843 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 864 liradan, 255 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 259 liradan, bin 801 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 821 liradan, 901 liradan alınan Yarım Ziynet 911 liradan ve 450 liradan alınan Çeyrek Ziynet 455 liradan satıldı.