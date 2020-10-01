Altın fiyatları düşüşe geçti! İşte altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri

Altın alım işlemlerinden alınan banka ve sigorta muameleleri vergisinin (BSMV) yeniden binde 2'ye indirilesiyle vatandaşlar ve yatırımcılar, 'Gram altın düşecek mi? Altın fiyatları ne kadar? Yarım ve Tam altın alış ve satış fiyatlarında son durum ne?' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Geçtiğimiz gün 3 yıllık ekonomi paketinin açıklanmasının artından 477 liraya kadar yükselen gram altında sert bir düşüş yaşandı. Gram altın an itibari ile 469 lirada işlem işlem görüyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın da düşüş devam ediyor. Altının çeyrek fiyatı 752,79 TL alış 770,39 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor

ONS ALTIN FİYATINDAKİ SON DURUM

Altının on fiyatı 1894 dolar seviyelerinde işlem görüyor.