Altın fiyatları canlı, güncel: 10 Ekim altın fiyatları ne kadar oldu? İşte anlık altın fiyatları..

Altın fiyatları canlı olarak vatandaşlar tarafından takip edilmek isteniyor. Altın fiyatlarında hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. 9 Ekim 2019 tarihinde Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna yönelik harekatı Resulayn'daki YPG hedeflerinin vurulmasıyla başladı. Barış Pınarı hareketından sonra son dakika altın fiyatları merak ediliyor. 10 Ekim altın fiyatları ne kadar oldu? diye merak edenler için 10 Ekim canlı altın fiyatları sizlerle..

ALTIN FİYATLARI 10 EKİM

Gram altın bugün alışta 283,16 TL satışta 283,26 TL'den , çeyrek altın fiyatı alışta 455,44 TL satışta 466, 79 TL'den işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI DÜN KAPANIŞTA NASILDI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,85 artışla 283,40 liradan tamamladı.



İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 461,00 lira, Cumhuriyet altını 1.887,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,85 yükselişle 283,40 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 280,80 281,00 283,20 283,40

Cumhuriyet Ata Lira 1.850,00 1.871,00 1.866,00 1.887,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 256,00 260,00 258,30 262,30

Lira(Tam) Ziynet 1.808,00 1.828,00 1.824,00 1.844,00

Yarım Ziynet 904,00 914,00 912,00 922,00

Çeyrek Ziynet 452,00 457,00 456,00 461,00



Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 283,40 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı’da 283,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 283,40 liradan, bin 866 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 887 liradan, 258,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 262,30 liradan, bin 824 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 844 liradan, 912 liradan alınan Yarım Ziynet 922 liradan ve 456 liradan alınan Çeyrek Ziynet 461 liradan satıldı.