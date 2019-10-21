Altın fiyatları canlı, anlık ne kadar oldu? 21 Ekim gram altın, çeyrek altın fiyatları..

Altın fiyatları canlı, anlık olarak vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracı olan altın güncel olaylardan etkileniyor. Altın yatırımı yapanlar veya hediye etmek için altın almak isteyenler güncel altın fiyatlarını yoğun şekilde araştırıyor. Altın yeni haftaya düşüşle başladı. 21 Ekim altın fiyatları ne kadar oldu? diye merak edenler için altın fiyatları canlı, anlık haberimizde..

ALTIN FİYATLARI 21 EKİM

Gram altın alışta 277,42 liradan, satışta 277,52 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın ise alışta 443,96 liradan satışta ise 455,06 liradan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI HAFTAYI NASIL KAPATMIŞTI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,88 azalışla 277,20 liradan tamamladı.



İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 451,00 lira,Cumhuriyet altını 1.846,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,88 düşüşle 277,20 liradan işlem gördü.



İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 282,30 282,50 277,00 277,20

Cumhuriyet Ata Lira 1.860,00 1.881,00 1.825,00 1.846,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 257,50 261,50 252,60 256,60

Lira(Tam) Ziynet 1.818,00 1.838,00 1.784,00 1.804,00

Yarım Ziynet 909,00 919,00 892,00 902,00

Çeyrek Ziynet 455,00 460,00 446,00 451,00



Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 277,20 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı’da 277 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 277,20 liradan, bin 825 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 846 liradan, 252,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 256,60 liradan, bin 784 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 804 liradan, 892 liradan alınan Yarım Ziynet 902 liradan ve 446 liradan alınan Çeyrek Ziynet 451 liradan satıldı.