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  3. Altın fiyatları bugün ne kadar oldu, kaç TL? 8 Ekim gram altın, çeyrek altın anlık fiyatları

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu, kaç TL? 8 Ekim gram altın, çeyrek altın anlık fiyatları

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu, kaç TL" 8 Ekim gram altın, çeyrek altın anlık fiyatları

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu, kaç TL? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Döviz kurlarında yaşanan anlık değişimler vatandaşlar ve yatırımlarılar tarafından takip edilmek isteniyor. Altında hafta başından bu yana artış yaşanıyor. Dün İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 277,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.849,00 lira oldu. Altın fiyatları bugün ne kadar oldu, kaç TL? 8 Ekim gram altın, çeyrek altın güncel fiyatları haberimizde..

 

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu, kaç TL? sorusu yoğun olarak aranan konular arasında yer alıyor. Ülkemizde hediyeleşme aracı olarak kullanılan altın aynı zamanda yatırım aracı olarakta tercih ediliyor. Çeyrek altındaki yükselişten dolayı gram altına yönelmeler arttı. Dün serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 277,70 lira oldu. Altın fiyatları bugün ne kadar oldu, kaç TL? 8 Ekim gram altın, çeyrek altın güncel fiyatları haberimizde..

ALTIN FİYATLARI 8 EKİM

Gram altın bugün alışta 278,58 liradan satışta 278,68 liradan, çeyrek altın ise alışta 448,06 liradan satışta 459,27 liradan işlem görüyor. 

ALTIN FİYATLARI DÜN NASILDI? 

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram  satış fiyatı 277,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.849,00 lira  oldu.
      
 İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü  kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
                           CUMA                  PAZARTESİ              
                           Alış       Satış      Alış        Satış      
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)   275,30     275,50     277,40      277,60     
Cumhuriyet Ata Lira        1.814,00   1.835,00   1.828,00    1.849,00   
22 Ayar Bilezik(Gr.)       251,00     255,00     253,00      257,00     
Lira(Tam) Ziynet           1.773,00   1.793,00   1.786,00    1.806,00   
Yarım Ziynet               886,00     896,00     893,00      903,00     
Çeyrek Ziynet              443,00     448,00     447,00      452,00     

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 277,70 lira oldu.  
  
İstanbul Kapalıçarşı’da 277,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 277,70 liradan, bin 829 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 850 liradan, 253 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 257 liradan, bin 787 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 807 liradan, 894 liradan alınan Yarım Ziynet 903 liradan ve 447 liradan alınan Çeyrek Ziynet 452 liradan satıldı.

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