Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 20 Eylül gram altın, çeyrek altın anlık fiyatları

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. 20 Eylül Cuma haftanın son işlem günüde anlık atın fiyatları merak ediliyor. Altın hem yatırım aracı hem de geleneksel hediyeleşme aracı olarak kullanılıyor. Dün İstanbul Kapalıçarşı'da, kapanışta çeyrek altın 448,00 lira,24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,25 yükselişle 275,40 liradan işlem gördü. Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? diye araştıranlar için 20 Eylül gram altın, çeyrek altın anlık fiyatları haberimizde sizlerle..

ALTIN FİYATLARI 20 EYLÜL 2019

Gram altın bugün alışta 274,80 liradan satışta 274,89 liradan, çeyrek altın alışta 441,94 liradan satışta 452,92 liradan satılıyor.

DÜN ALTIN FİYATLARI NASILDI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,25 artışla 275,40 liradan tamamladı.



İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 448,00 lira,Cumhuriyet altını 1.835,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,25 yükselişle 275,40 liradan işlem gördü.



İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve

bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 274,50 274,70 275,20 275,40

Cumhuriyet Ata Lira 1.809,00 1.830,00 1.814,00 1.835,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 250,00 254,00 251,00 255,00

Lira(Tam) Ziynet 1.768,00 1.788,00 1.772,00 1.792,00

Yarım Ziynet 884,00 894,00 886,00 896,00

Çeyrek Ziynet 442,00 447,00 443,00 448,00

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 275,40 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı’da 275,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 275,40 liradan, bin 814 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 835 liradan, 251 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 255 liradan, bin 772 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 792 liradan, 886 liradan alınan Yarım Ziynet 896 liradan ve 443 liradan alınan Çeyrek Ziynet 448 liradan satıldı.