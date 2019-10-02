2 Ekim 2019 altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altın çeyrek altın fiyatları sizlerle

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? sorusu altın yatırımcıları tarafından araştırılıyor. Piyasaların en yakından takip edilen en önemli faktörlerinden biri de altın fiyatları oluyor. Hem altın birikimi yapanlar hem de büyük yatırımcılar 2 Ekim 2019 gram altın çeyrek altın anlık fiyatlarını merak ediyor. Kapalıçarşı'da dün 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,30 artışla 270,80 liradan tamamladı. Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? sorusunun yanıtı haberimizde..

ALTIN FİYATLARI 2 EKİM

Gram altın bugün alışta sabah saatlerinde 270,25 liradan satışta 270,37 liradan, çeyrek altın alışta 434,60 liradan satışta 445, 47liradan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI DÜN KAPANIŞTA NASILDI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,30 artışla 270,80 liradan tamamladı.



İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 441,00 lira, Cumhuriyet altını 1.805,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,30 yükselişle 270,80 liradan işlem gördü.



İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 269,80 270,00 270,60 270,80

Cumhuriyet Ata Lira 1.778,00 1.799,00 1.784,00 1.805,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 246,00 250,00 247,00 251,00

Lira(Tam) Ziynet 1.738,00 1.758,00 1.743,00 1.763,00

Yarım Ziynet 869,00 879,00 871,00 881,00

Çeyrek Ziynet 435,00 440,00 436,00 441,00

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 270,80 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı’da 270,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 270,80 liradan, bin 784 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 805 liradan, 247 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 251 liradan, bin 743 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 763 liradan, 871 liradan alınan Yarım Ziynet 881 liradan ve 436 liradan alınan Çeyrek Ziynet 441 liradan satıldı.