Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7402
  • 6,2723
  • 271.725
  • 103837
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. 2 Ekim 2019 altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altın çeyrek altın fiyatları sizlerle

2 Ekim 2019 altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altın çeyrek altın fiyatları sizlerle

2 Ekim 2019 altın fiyatları bugün ne kadar oldu" Gram altın çeyrek altın fiyatları sizlerle

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? sorusu arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Altın ve döviz fiyatları küresel ve uluslararası gelişmelerden etkilendiği için düşüş ve artış gösteriyor. Yatırımcılar da altın fiyatlarınını anlık olarak takip etmek istiyor. Kapalıçarşı'da dün 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,30 artışla 270,80 liradan tamamladı. Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? diye araştıranlar için 2 Ekim 2019 gram altın çeyrek altın anlık fiyatları sizlerle..

 

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? sorusu altın yatırımcıları tarafından araştırılıyor. Piyasaların en yakından takip edilen en önemli faktörlerinden biri de altın fiyatları oluyor. Hem altın birikimi yapanlar hem de büyük yatırımcılar  2 Ekim 2019 gram altın çeyrek altın anlık fiyatlarını merak ediyor. Kapalıçarşı'da dün 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,30 artışla 270,80 liradan tamamladı. Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? sorusunun yanıtı haberimizde..

ALTIN FİYATLARI 2 EKİM 

Gram altın bugün alışta sabah saatlerinde 270,25 liradan satışta 270,37 liradan, çeyrek altın alışta 434,60 liradan satışta 445, 47liradan işlem görüyor. 

ALTIN FİYATLARI DÜN KAPANIŞTA NASILDI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,30 artışla 270,80 liradan tamamladı.
      
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 441,00 lira, Cumhuriyet altını 1.805,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,30 yükselişle 270,80 liradan işlem gördü.      
         
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
                           PAZARTESİ              SALI                  
                           Alış        Satış      Alış       Satış      
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)   269,80      270,00     270,60     270,80     
Cumhuriyet Ata Lira        1.778,00    1.799,00   1.784,00   1.805,00   
22 Ayar Bilezik(Gr.)       246,00      250,00     247,00     251,00     
Lira(Tam) Ziynet           1.738,00    1.758,00   1.743,00   1.763,00   
Yarım Ziynet               869,00      879,00     871,00     881,00     
Çeyrek Ziynet              435,00      440,00     436,00     441,00   

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 270,80 lira oldu.  
  
İstanbul Kapalıçarşı’da 270,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 270,80 liradan, bin 784 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 805 liradan, 247 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 251 liradan, bin 743 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 763 liradan, 871 liradan alınan Yarım Ziynet 881 liradan ve 436 liradan alınan Çeyrek Ziynet 441 liradan satıldı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Demet Özdemir'in yeni dizisi ve partneri belli oldu
Murat Boz'dan Sezen Aksu müjdesi
Çağla Şıkel'den yıllar sonra gelen itiraf
Tarık Ünlüoğlu'nun son paylaşımı yürek burktu
Paylaştığı fotoğraf sosyal medyada olay oldu!
<p>Erzincan’da hayvancılığa uygun kentin farklı bölgelerindeki dağlarda kurdukları çadırlarda mevsim

Göçer Kadınların Zorlu Yaşam Mücadelesi... Hayatlarını Adadılar!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Polis servisine bombalı saldırı düzenleyen teröristler Eskişehir'de ölü ele geçirildi

Dünyanın gözü orada! Denizaltından iki balistik füze fırlattılar